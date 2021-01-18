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Kaymakam Kaya Manyas’a veda etti

18.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Kaya Manyas’a veda etti

2018 yılının Ekim ayında asaleten ilk görev yeri olan Manyas’ta göreve başlayan kaymakam Muhammed Kaya, Mardin’in Savur ilçe Kaymakam ve Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandı.2,5 yıl görev yaptığı Manyas’a veda eden Kaymakam Kaya, yeni görev yeri olan Mardin ili Savur ilçesine gitmek üzere ilçeye veda etti.

2018 yılının Ekim ayında asaleten ilk görev yeri olan Manyas’ta göreve başlayan kaymakam Muhammed Kaya, Mardin’in Savur ilçe Kaymakam ve Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandı.
2,5 yıl görev yaptığı Manyas’a veda eden Kaymakam Kaya, yeni görev yeri olan Mardin ili Savur ilçesine gitmek üzere ilçeye veda etti. Manyas’ta ki kurum ve sivil toplum örgütleri ve esnafla vedalaşan Manyas “Benim için ülkemin her yerinde görev yapmak onur ve gurur kaynağıdır. Bu görevimi de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Allah utandırmasın, Manyas’ın yeri biz de çok farklıdır, nerede görev yaparsam, yapayım tüm kapım tüm Manyaslılara açık olacaktır. Veda etmek her zaman zordur, Manyas’ı büyük bir aile olarak görüp, elimden geldiğince hizmet vermeye çalıştım. Manyaslılarla güçlü bir sosyal bağ oluşturduğumuza inanıyorum. Manyas’ı hiç bir zaman unutmayacağım, kalbimin yarısı Manyas’ta kalacaktır“ dedi.

Kaymakam Kaya Manyas’a veda etti

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