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Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

10.01.2021 21:27 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Savur ilçesi Kaymakam ve Kayyumluğuna atandı.2,5 yıl önce asil olarak ilk görev yeri olarak Manyas’a atanan Muhammed Kaya’nın ataması Mardin ili Savur ilçesi Kaymakam ve kayyumluğuna atandı.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Savur ilçesi Kaymakam ve Kayyumluğuna atandı.
2,5 yıl önce asil olarak ilk görev yeri olarak Manyas’a atanan Muhammed Kaya’nın ataması Mardin ili Savur ilçesi Kaymakam ve kayyumluğuna atandı. Atama haberini geçtiğimiz hafta sonunda bazı ziyaretler için gittiği Ankara’da İçişleri Bakan Yardımcısından aldığını açıklayan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya 15-Ocak Cuma günü ilçeden ayrılarak yeni görev yerine hareket edeceğini belirtti. Bu hafta veda ziyaretleri yapacağını açıklayan Kaymakam Kaya "Manyas’ta bir aile gibi olduk, ilk evladımız burada dünyaya geldi. Manyas’ın biz de yeri çok farklı, öyle burayı unutamayız. Ama Bakanlığımız bizi böyle bir göreve layık gördüğü için teşekkür ediyorum, Allah utandırmasın " dedi.

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