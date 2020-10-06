Kaymakam Kayabaşı, fen lisesi kazanan öğrencileri ödüllendirdi

Van’ın Gürpınar Kaymakam Fatih Kayabaşı, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan 23 öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

LGS sınavında başarılı olan 23 öğrenci için Gürpınar Kültür Merkezinde program düzenlendi. Fen Lisesini kazanan 23 öğrenciyi tebrik eden Gürpınar Kaymakam Fatih Kayabaşı, emek sarf eden ve azimli olanların başarıya ulaşacağını belirterek, “Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Öğrenciler çok çalışarak ve gayret göstererek daha güzel başarılara ulaşabilir. Öğrencilerimizin başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından LGS sınavında başarılı olan 23 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulvahap Aslan, okul müdürleri ve veliler katıldı.

