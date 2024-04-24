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Kaymakam Kaymakçı koltuğunu ilköğretim öğrencisine devretti

İHA İHA
24.04.2024 14:03
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Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu kendisini ziyaret eden Mamahatun 17 Şubat İlkokulu 4/A öğrencilerinden Zeynep Ece Alkan’a bıraktı.

Kaymakam Kaymakçı koltuğunu ilköğretim öğrencisine devretti

Çiçeğini Kaymakam Kaymakçı ya veren Zeynep Ece Alkan, Okul Müdürü Sebahattin Yılmaz ve ailesi ile birlikte geldi. Öğrencinin heyecanı gözlerinden okundu. Kaymakamlık koltuğuna oturan Zeynep Ece Alkan, kısa sürede olsa Kaymakam olmanın heyecanı yaşadı.

Ziyareti esnasında makamda bulunan başta Kaymakam Cafer Kaymakçı olmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz’la birlikte diğer kurum amirlerine de ilçe ile ilgili talimatlar veren ve bilgiler alan Zeynep Ece ardından Kaymakam Cafer Kaymakçı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, Zeynep Ece Alkana’a hediye vererek teşekkür etti. Hatıra fotoğrafı çekilerek makamdan uğurlandı.

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