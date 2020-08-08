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Kaymakam Kırçuval’dan korona denetimi

KİLİS HABERLERİ  | 08.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek Covıd-19 salgınına karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.Kaymakam Sertaç Kırçuval, Protokol üyeleri ile birlikte Musabeyli ilçesindeki esnaflar ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları ve maske konusunda ulardı.Kaymakam Sertaç Kırçuval, “ Salgına karşı mücadele konusunda alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirici broşür dağıttık.

Kaymakam Kırçuval’dan korona denetimi

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek Covıd-19 salgınına karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Kaymakam Sertaç Kırçuval, Protokol üyeleri ile birlikte Musabeyli ilçesindeki esnaflar ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları ve maske konusunda ulardı.
Kaymakam Sertaç Kırçuval, “ Salgına karşı mücadele konusunda alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirici broşür dağıttık. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın korona virüs tedbirleri konusunda gerekli tedbiri almalarını istiyoruz” dedi.

Kaymakam Kırçuval’dan korona denetimi

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