Kaymakam Koç yeni yıla güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları ile girdi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, yeni yıla güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarıyla girdi.

Kaymakam Koç, ilçede yılbaşı gecesinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için mesai yapan emniyet ve jandarma personelini ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Kaymakam Koç, yeni yıla huzur, mutluluk ve güven içerisinde girmesi için görevi başında olan güvenlik görevlilerini ziyaret ederek, özveri ve gayretle çalışan kolluk güçlerine teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Koç, ziyarette güvenlik güçleriyle sohbet etti. Güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyen Kaymakam Koç, ilçenin huzur ve güvenliği için gece ve gündüz demeden görev başında olan polis ve askerlerin yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Koç güvenlik güçlerinin yanı sıra sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Kaymakam Koç, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Hastane Başhekimi Dr. Muhammed Asena ile birlikte hastanede görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Kaymakam Koç, sağlık çalışanlarına ikramlarda bulunarak, fedakar çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını teşekkür etti.

