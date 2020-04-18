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Kaymakam Köken’den sokak hayvanlarına mama, su ve yem

MERSİN HABERLERİ  | 18.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde İlçe Kaymakamı Muammer Köken’den, sokak hayvanlarının beslenmesi için cadde ve sokaklara mama, yem ve su dağıtıldı.Sahipsiz hayvanlara yönelik yayımlanan ek genelge sonrası Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken ve Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, sokak sokak gezerek hayvanları beslenmesi için kaplar içerisine mama, su ve yem bıraktı.Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, ilçe merkezinde mahalle aralarında cadde ve sokaklarda başıboş gezen köpekler için kap içerisine mama, su ve yem bıraktıklarını ifade ederek, "Onlar da can taşıyor.

Mersin’in Mut ilçesinde İlçe Kaymakamı Muammer Köken’den, sokak hayvanlarının beslenmesi için cadde ve sokaklara mama, yem ve su dağıtıldı.
Sahipsiz hayvanlara yönelik yayımlanan ek genelge sonrası Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken ve Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, sokak sokak gezerek hayvanları beslenmesi için kaplar içerisine mama, su ve yem bıraktı.
Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, ilçe merkezinde mahalle aralarında cadde ve sokaklarda başıboş gezen köpekler için kap içerisine mama, su ve yem bıraktıklarını ifade ederek, "Onlar da can taşıyor. Yaşam mücadelesi vermeleri için mutlaka yiyeceğe ihtiyaçları var. Sokağa çıkma yasağı olduğu bugünlerde onları aç ve yalnız bırakamayız" dedi.

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