YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu

Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu

KARS HABERLERİ  | 21.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, yapılan projeleri yerinde inceledi.

Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu

Kars’ın Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, yapılan projeleri yerinde inceledi. Özellikle köylerde ziyaretler gerçekleştiren Koşal, sorunları yerinde dinliyor ve çözümü için talimat veriyor.
Kaymakam Koşal ve beraberindekiler yoğun kar yağışı altında Hamamlı, Alisofu, Asboğa ve Bozat köylerini ziyaret ederek köylerde yapılan kilit parke başta olmak üzere içme suyu deposu gibi bir çok yatırımı yerinde inceledi.
Sarıkamış İlçe Kaymakam Recep Koşal yoğun kar yağışı altında köyleri ziyaret etti. Göreve başladığı günden beri halkla sürekli iletişim halinde olan Kaymakam Koşal, köylerde vatandaşların ayağına giderek sorunları dinliyor, insanlarla gönül bağı kuruyor.
Halk tarafından sevgiyle karşılanan Kaymakam Koşal, köylülerin sorunlarını dinleyip çözüm noktasında yardımcı oluyor.
Kaymakam Koşal’a Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, İl Genel Meclis Üyesi Medeni Çetinkaya ve Güventürk Önal eşlik etti.

Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

Kars Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:54
Öğle
11:59
İkindi
14:30
Akşam
16:53
Yatsı
18:16

Kars Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Saglık Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.