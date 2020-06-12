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Kaymakam Kurtbeyoğlu’ndan, Söke Belediyesi personeline teşekkür

AYDIN HABERLERİ  | 12.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Söke Kaymakamı Tahsin Tahsin Kurtbeyoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde çalışan belediye personellerine göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.Koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde Söke Belediyesi kendi çalışmaları yanında devlet kurumlarına da önemli derecede katkı sağladı.

Kaymakam Kurtbeyoğlu’ndan, Söke Belediyesi personeline teşekkür

Söke Kaymakamı Tahsin Tahsin Kurtbeyoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde çalışan belediye personellerine göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.
Koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde Söke Belediyesi kendi çalışmaları yanında devlet kurumlarına da önemli derecede katkı sağladı. Katkı sağlanan oluşumların başında da İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu oldu. Destek Grubu içinde Söke Belediyesi gerek araçları gerekse personeli ile yer alarak, grubun adeta görünmez kahramanı oldu.
İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Vefa Sosyal Destek Grubu içinde yer alan Söke Belediyesi personeline fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Söke Belediyesi personeline teşekkür belgesi takdim eden Kaymakam Kurbeyoğlu; “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında ağırlıklı olarak ulaşımda görev yaptınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zor dönemde vatandaşın yardımına koştunuz. Bu zor süreç ancak fedakarca çalışmalarla atlatılabilirdi. Emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

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