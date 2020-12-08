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Kaymakam Kütük: "Belirti olduğu anda doktora başvurun"

HATAY HABERLERİ  | 08.12.2020 15:55 | Son Güncelleme

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu.Kaymakam Kütük, yaptığı açıklamada, vaka sayısının arttığı Samandağ’da hastalığın belirtilerini göstermeye başladığı anda doktora başvurulması gerektiğini belirterek, "Yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde korona virüs testi pozitif olan vatandaşlarımızın yapmış olduğu en büyük yanlışlardan bir tanesi, hastalığın belirtilerini göstermeye başladığı anda boğaz yanması, baş ağrısı, ateş gibi kendilerinin grip ya da nezle olduklarını zannetmeleridir.

Kaymakam Kütük: "Belirti olduğu anda doktora başvurun"

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu.
Kaymakam Kütük, yaptığı açıklamada, vaka sayısının arttığı Samandağ’da hastalığın belirtilerini göstermeye başladığı anda doktora başvurulması gerektiğini belirterek, "Yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde korona virüs testi pozitif olan vatandaşlarımızın yapmış olduğu en büyük yanlışlardan bir tanesi, hastalığın belirtilerini göstermeye başladığı anda boğaz yanması, baş ağrısı, ateş gibi kendilerinin grip ya da nezle olduklarını zannetmeleridir. Bu süreç içerisinde hem korona virüs ilerlemekte, ciğerlere kadar inmekte hemde çevremizdekilere ve aile üyelerine bulaşmış olmaktadır. Üstelik gençler çoğunlukla az belirti göstermektedir. Bu sebeple belirtileri hissettiğimiz ilk anda doktora başvurmamız hem kendimiz hem çevremizdekiler için çok önemlidir" dedi.
Rahatsızlığın ne olduğu tam belli oluncaya kadar herkesten uzak durulması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Kütük, "Gerekirse evde kendimizi izole etmemiz uygun olacaktır. Bu süreçte evimizi bol bol havalandırmalı, gerekirse maskeyle bu süreci geçirmemiz bütün toplumun sağlığı açısından çok önemlidir" diye konuştu.

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