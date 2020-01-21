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  4. Kaymakam Mahmutoğlu: "Problemleri yerinde görmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir"

Kaymakam Mahmutoğlu: "Problemleri yerinde görmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.01.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, köylerdeki istekleri, talepleri dinlemek ve sorunlara yerinde müdahale etmek üzere vatandaşlarla buluşmak için köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.Sırası ile ilçeye bağlı Karakür, Kızılkoltuk, Kayraklı Mahallesi ve Karakür köylerini ziyaret eden Kaymakam Mahmutoğlu bu köylerde halk toplantıları düzenledi ve muhtarlardan köyleri ile ilgili sorunları dinledi.Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu ziyaretlerin amacı köylerimize hizmetin en iyisini ve en kalitesini götürmek ve en önemlisi de vatandaşlarımızın bu hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamaktır.

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, köylerdeki istekleri, talepleri dinlemek ve sorunlara yerinde müdahale etmek üzere vatandaşlarla buluşmak için köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.
Sırası ile ilçeye bağlı Karakür, Kızılkoltuk, Kayraklı Mahallesi ve Karakür köylerini ziyaret eden Kaymakam Mahmutoğlu bu köylerde halk toplantıları düzenledi ve muhtarlardan köyleri ile ilgili sorunları dinledi.
Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu ziyaretlerin amacı köylerimize hizmetin en iyisini ve en kalitesini götürmek ve en önemlisi de vatandaşlarımızın bu hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamaktır. Bizler muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda ve programlarda sık sık biraya gelmekteyiz fakat sorunları ve sıkıntıları yerinde görmek ve anında müdahale etmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir. Yerinde yapılan incelemeler sayesinde devletimizin yatırımlarını ve sunduğu imkanları yakından takip etmekle beraber, çözülemeyecek gibi görünen problemlerin kısa vadede çözüme ulaştığını görüyoruz. Bizler de edindiğimiz tecrübeler, yerinde ve zamanında yönetişim uygulamalarımızla vatandaşlarımıza doğrudan ulaşıyoruz.” dedi.
Köylerdeki yaşlılar ile özel olarak ilgilenen ve taşımalı eğitim gören öğrencilerlede bir süre sohbet eden Kaymakam Mahmutoğlu, Kızılkoltuk Köyündeki Şehit Jandarma Er Mehmet Yıldırım’ın Babası Sabit Yıldırım’ı ve Kayraklı mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Bahattin Yıldızhan’ı evlerinde ziyaret etti.

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