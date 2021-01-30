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Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

30.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 1,5 yıldır görev yapan Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu yeni görev yerine atanmak üzere Ankara’ya uğurlandı.Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu ilçemizde her alanda gerçekleştirdiği güzel hizmetlerin yanı sıra huzur ve güven ortamı oluşturmasında ki katkılarıyla halkımızın gönlünde müstesna bir yeri olmuştur.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 1,5 yıldır görev yapan Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu yeni görev yerine atanmak üzere Ankara’ya uğurlandı.
Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu ilçemizde her alanda gerçekleştirdiği güzel hizmetlerin yanı sıra huzur ve güven ortamı oluşturmasında ki katkılarıyla halkımızın gönlünde müstesna bir yeri olmuştur. İlçemizden ayrılışına bizler üzüldük fakat devletimizin daha üst kademelerinde alacağı görevler içinde kendisi adına sevinçliyiz. Bu vesileyle şahsım ve ilçemiz halkı adına sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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