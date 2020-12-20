YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi

Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi

VAN HABERLERİ  | 20.12.2020 14:30 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Hafta sonu çalışmaları kapsamında devam eden yol çizgi çalışmalarını inceleyen Mehmetbeyoğlu, daha sonra Çelebibağı Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğüne geçen Mehmetbeyoğlu, Erciş Belediyesi tarafından hizmete alınan kar küreme makinelerini inceledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:13
Öğle
12:09
İkindi
14:35
Akşam
16:55
Yatsı
18:18

Van Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.