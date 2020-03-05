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Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Millet bahçesi" alanında incelemelerde bulundu

VAN HABERLERİ  | 05.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede yapılacak olan "Millet bahçesi" alanında incelemelerde bulundu.Erciş İlçesinde Kentsel Dönüşüm 1.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede yapılacak olan "Millet bahçesi" alanında incelemelerde bulundu.
Erciş İlçesinde Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi kapsamında daha önce esnafın mağdur edilmemesi için yapılan konteyner çarşısı boşaltıldı. Buradaki esnaf yeni işyerlerine taşınırken ileri ki günlerde konteynerlerin kaldırılmasıyla tamamen boşaltılacak olan bu alanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’de startını verdiği "Millet Bahçesi" projesinin yapılması için çalışmalara başlanacak. Alanda incelemelerde bulunarak vatandaşların ve esnafın konuya ilişkin sorularını da cevaplayan Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, "Bu alanda ilçemize yakışır bir şekilde bir Millet Bahçesi yapmayı planlıyoruz. İnşallah, Erciş’imizin hakkettiği bu projeyi gerçekleştirerek çarşı merkezimize çok güzel bir sosyal alan kazandıracağız" dedi.

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