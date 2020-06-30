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Kaymakam mehmetbeyoğlu, STK temsilcileriyle online toplantı yaptı

VAN HABERLERİ  | 30.06.2020 14:37 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçedeki kültürel değerleri koruma ve yardımlaşma derneği temsilcileri ile online toplantı gerçekleştirdi.Korona virüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, dernek temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçedeki kültürel değerleri koruma ve yardımlaşma derneği temsilcileri ile online toplantı gerçekleştirdi.
Korona virüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, dernek temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Derneklerin faaliyetleri ve yaşadıkları sıkıntıları da dinleyen Mehmetbeyoğlu, “Devlet-millet anlayışıyla yola çıktığımızda derneklerin olumlu faaliyetlerinin devletimize güç kattığını görmekteyiz. Kendi örf ve adetlerimizden aldığımız kültürel değerlerimizin korunmasında bu derneklerimize önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda derneklerimiz canla başla çalışmaktadırlar. Bizler de onların bu çalışmalarına destekte bulunmak için böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Kendi örf ve adetlerini, dini ve milli değerlerini unutmayan bir neslin yaşatılması için çalışmalarına azimle devam eden dernek gönüllülerimize çalışmalarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

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