YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi

VAN HABERLERİ  | 30.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki asfalt yatırımlarını yerinde inceledi.Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin birçok mahallesinde yollar son sistem BSK asfalt ile kaplandı.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki asfalt yatırımlarını yerinde inceledi.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin birçok mahallesinde yollar son sistem BSK asfalt ile kaplandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Adnan Menderes, Sahilkent, Gölağzı, Alkanat, Kışla ve Oyalı mahallelerinin yolları BSK asfalt ile kaplanırken; Eski Peynirciler Çarşısı, Lütfü Güvenir Caddesi, Tugay Caddesi, Karpuz Tepe mevkii, canlı hayvan pazarı ve mezbahane yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Sezon sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmaları Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas yerinde inceledi.
Yatırımların Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Gerek alt yapısı gerek üst yapısıyla şehrimize modern bir görünüm kazandırmak ve şehrimizi 2023 vizyonuna taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hamdolsun biz, halka hizmeti Hakka hizmet gören, gönül belediyeciliğine inanan insanlarız. Bu hizmetlerin buraya getirilmesinde Cumhurbaşkanımıza, Milletvekilimiz Abdulahat Arvas Beyefendiye, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
2020 yılının Erciş için yatırım yılı olduğunu belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, “Gerek alt yapı, üst yapı, asfalt ve parke çalışmaları ciddi bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın AK Parti belediyeciliği, gönül belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, halk belediyeciliği ve halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla bu hizmetlerin devamı gelecektir inşallah” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar

Van Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
05:54
Öğle
12:01
İkindi
15:21
Akşam
17:59
Yatsı
19:14

Van Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Korkutan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Korkutan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.