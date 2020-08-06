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Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan korona virüs denetimi

VAN HABERLERİ  | 06.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında denetim yaparak korona virüse karşı el broşürleri dağıttı.Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tedbirler artırılıyor.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında denetim yaparak korona virüse karşı el broşürleri dağıttı.
Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tedbirler artırılıyor. Söz konusu tedbirler kapsamında tüm Türkiye’de genişletilmiş denetimler yapıldı. Bu kapsamda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, caddeleri gezerek vatandaşlara korona virüs bilgilendirme broşürü dağıttı. Korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı “14 Kural” broşüründe; virüsün tanımı, belirtileri, korunma yolları ve hijyen kuralları görsellerle anlatılıyor. Korona virüsten korunmanın yollarının anlatıldığı el broşürlerini dağıtan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak esnafa alışveriş esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

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