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Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan sanayi esnafına ziyaret

VAN HABERLERİ  | 31.01.2020 09:11 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı ve esnafıyla bir araya geldi.Erciş Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Elbir ve üyeler tarafından karşılanan Mehmetbeyoğlu, bir süre başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan sonra sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan sanayi esnafına ziyaret

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı ve esnafıyla bir araya geldi.
Erciş Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Elbir ve üyeler tarafından karşılanan Mehmetbeyoğlu, bir süre başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan sonra sanayi esnafı ile bir araya geldi. Erciş’i sorunlarından uzak modern bir kent haline getirmek için ekibi ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, Ankara’daki çeşitli Bakanlıklarla yaptığı temas hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. İlçenin belli başlı sorunları arasında bulunan kentsel dönüşüm ikinci etabının yapılacağı sözünü de aldıklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, küçük esnafın içinde bulunduğu geçici konteyner alanının millet bahçesine dönüştürüleceğini söyledi. Erciş Organize Sanayi Bölgesi, Galericiler Sitesi hakkında da bilgi veren Mehmetbeyoğlu, vatandaşlardan birlik ve beraberliklerini korumalarını ve ilçenin lehine olacak projelere hep birlikte destek çıkmalarını istedi. Erciş’in gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse hükümetin yanında ayrı bir yeri olduğunu da anımsatan Mehmetbeyoğlu, sorunların üstesinden birlik ve beraberliği koruyarak geleceklerini söyledi.
Esnafın PTT şubesinin sitede yeniden açılması talebini not alan Mehmetbeyoğlu, sık sık elektrik kesintisiyle de ilgili sorunu da görüşerek çözüme kavuşturacağını söyledi. Mehmetbeyoğlu, daha sonra esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek bol kazanç dileklerinde bulundu. Onuruna verilen yemeğe de katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, daha sonra Erciş Küçük Sanayi Sitesinden ayrıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan sanayi esnafına ziyaret

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