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Kaymakam Muhammet Önder Gediz’e veda etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz İlçesinde yaklaşık üç yıldır görev yaparken Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Gaziantep Vali Yardımcılığına atanan Kaymakam Muhammet Önder Gediz’e veda etti.Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen veda törenine; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr.

Kaymakam Muhammet Önder Gediz’e veda etti

Kütahya’nın Gediz İlçesinde yaklaşık üç yıldır görev yaparken Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Gaziantep Vali Yardımcılığına atanan Kaymakam Muhammet Önder Gediz’e veda etti.
Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen veda törenine; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, İlçe Jandarma Komutan Jan. Teğmen Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Daire Amirleri, Şehit Yakınları ve Muhtarlar katıldı.
Törende konuşan Kaymakam Muhammet Önder konuşmasında; “Gediz’de görev yaptığım süreçte adalet, hakkaniyet, şeffaflık ve ulaşılabilirlik ilkelerini etkin bir şekilde işletmeye, toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalıştım.
Görev süremde Gediz’e en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti ve çabası içerisindeki çalışmalarımızda, işbirliği, güç birliği, gönül birliği yaptığım her bir çalışma arkadaşıma teşekkür ediyor, her yönüyle kalbimde seçkin ve özel bir yere sahip Gediz’de görev yapmış olmanın onuruyla tüm hemşerilerime sağlık, afiyet ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” dedi.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ise konuşmasında, “İlçemizin değişimi ve gelişimi noktasında uyumlu ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Son Kararname ile Gaziantep Vali Yardımcılığına atanan Kaymakam Muhammet Önder’e yeni görevinde başarılar diliyor, İlçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Muhammet Önder Gediz’e veda etti

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