YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

ARDAHAN HABERLERİ  | 17.05.2020 09:58 | Son Güncelleme

Ardahan Posof Kaymakamı Murat Mete, Aşıkzülali ve Kaleönü köylerindeki çalışmaları yerinde inceledi.Posof Kaymakamı Murat Mete yaptığı açıklamada, "Köyleri Destekleme Projesi (KÖY-DES) ile 24 köyümüzün acil parke, asfalt, içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını gidermek üzere programımızı yaptık.

Ardahan Posof Kaymakamı Murat Mete, Aşıkzülali ve Kaleönü köylerindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Posof Kaymakamı Murat Mete yaptığı açıklamada, "Köyleri Destekleme Projesi (KÖY-DES) ile 24 köyümüzün acil parke, asfalt, içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını gidermek üzere programımızı yaptık. İlçemize hayırlı olsun. Bu arada köylerimizin acil işlerini de gidermek için kolları sıvadık. Ardahan Valiliği İl Özel İdaresi tarafından gönderilen iş makineleri ile İlçe Özel İdare Köylere Yönelik Şantiye Şefliği personelimiz Aşıkzülali köyümüzde İçme Suyu Kaynak Düzenleme Çalışması ve Kaleönü köyümüzde Köprü Onarımı Çalışmasına devam etmektedir" diye konuştu.
Kaymakam Mete, Aşıkzülali ve Kaleönü köylerindeki çalışmalarda incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Haşerelerle biyoteknik mücadele ve erken uyarı sistemi çalışmaları

Haşerelerle biyoteknik mücadele ve erken uyarı sistemi çalışmaları

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Ardahan Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
02:54
Sabah
04:42
Öğle
12:11
İkindi
16:07
Akşam
19:29
Yatsı
21:09

Ardahan Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Arzu Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çıldır Yeni Cami İnşaatı Yükseliyor

Çıldır Yeni Cami İnşaatı Yükseliyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.