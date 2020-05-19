YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kaymakam Mutlu’dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 19 Mayıs mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101.

Kaymakam Mutlu’dan 19 Mayıs mesajı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakam Abdulhamit Mutlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kaymakam Mutlu, mesajında, ’’Türk Milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarının büyük bir azim ve mücadeleye dönüştüğü ve kahraman ecdadımızın toprağımızı, milletimizi ve medeniyetimizi korumak için verdiği şanlı kurtuluş mücadelesinin ilk adımının üzerinden tam 101 yıl geçti. Bu anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da bağımsızlık ateşinin yakıldığı günün 101. yıl dönümünde, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız’ diyerek Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 101. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:12
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:42
Yatsı
21:13

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Asay Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Cevizli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kaymakam Mutlu’dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı

Kaymakam Mutlu’dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.