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Kaymakam Mutlu’dan 23 Nisan mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.04.2020 12:19 | Son Güncelleme

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Gaziantep’in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu mesajında, “Millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin çatısı olan yüce meclisimizin kuruluşunun 100.

Kaymakam Mutlu’dan 23 Nisan mesajı

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Gaziantep’in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu mesajında, “Millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin çatısı olan yüce meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesinin teminatı olacak nesilleri bir araya getirmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. 23 Nisan 1920 ruhu, temsil ettiği bütün değerler ve ifade ettiği anlamlar ile çocuklarımızın sahipliğinde ve şahitliğinde çok değerli bir miras olarak nesilden nesile aktarılacaktır. Bu bilinç ve irade ile Araban Kaymakamlığı olarak, tüm hizmet ve faaliyetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor, tüm imkanlarımızla onları mutlu bir geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu vesile ile başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyoruz” dedi.

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