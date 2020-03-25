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Kaymakam Mutlu’dan aşevinde hijyen incelemesi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, 110 aileye sıcak yemek yardımı hizmeti veren Araban Kaymakamlığı SYDV Aşevinde hijyen incelemelerinde bulundu.Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, ilçe merkezindeki yemek yapamayan hasta, yalnız yaşayan ve kimsesiz yaşlılardan üç çeşit sıcak yemek ve ekmek yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şehit Sait Demirel Aşevinde, yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgını tedbirleri kapsamında hijyen incelemelerinde bulundu.Aş evinde temizlik, hijyen ve yemek yapımında kullanılan et, tavuk ve bakliyatlar dahil tüm gıda maddelerini en ince detayına kadar incelemelerde bulunan Kaymakam Mutlu, ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılmak üzere pişirilen yemekleri önce kendisi yedikten sonra dağıtımına müsaade etti.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, 110 aileye sıcak yemek yardımı hizmeti veren Araban Kaymakamlığı SYDV Aşevinde hijyen incelemelerinde bulundu.
Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, ilçe merkezindeki yemek yapamayan hasta, yalnız yaşayan ve kimsesiz yaşlılardan üç çeşit sıcak yemek ve ekmek yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şehit Sait Demirel Aşevinde, yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgını tedbirleri kapsamında hijyen incelemelerinde bulundu.
Aş evinde temizlik, hijyen ve yemek yapımında kullanılan et, tavuk ve bakliyatlar dahil tüm gıda maddelerini en ince detayına kadar incelemelerde bulunan Kaymakam Mutlu, ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılmak üzere pişirilen yemekleri önce kendisi yedikten sonra dağıtımına müsaade etti.

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