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Kaymakam Mutlu’dan çocuklara kısıtlama uyarısı

10.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Mutlu’dan çocuklara kısıtlama uyarısı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı mesajda, Araban ilçesindeki 20 yaş altı çocukların hafta sonları sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatarak, ailelere de uyarılarda bulundu.Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 20 yaş altı çocukların ailelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı mesajda, Araban ilçesindeki 20 yaş altı çocukların hafta sonları sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatarak, ailelere de uyarılarda bulundu.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 20 yaş altı çocukların ailelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Kaymakam Mutlu, hafta sonları sokağa çıkma kuralına uyulması gerektiğini ve uymayanlar hakkında cezai işlemlerinin yapılacağını belirterek, "Değerli vatandaşlarımız, 20 yaş altı çocuklar hafta içi sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilirler. Hafta sonları sokağa çıkmaları tamamen yasaktır. Her gün camilerden ve sosyal medyadan uyarmaktan yorulduk. Çocuklarımıza değil yükümlülüğünü yerine getirmeyen ailelere cezai işlem uygulanmaktadır. Sevgili çocuklarımızın da biraz daha sabretmesini rica ediyorum en kısa zamanda salgın bitecek ve her hafta sonu sokaklarda yine sizlere çikolata meyve suyu dağıtmaya geleceğim inşallah" ifadelerini kullandı.

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