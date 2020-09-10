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Kaymakam Mutlu’dan üniversiteyi kazanan öğrencilere ödül

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın desteğiyle 2021 yılı (YKS) sınavları için İlçe Halk Kütüphanesinde 1 yıl boyunca ders çalışarak başarı gösteren öğrencileri kol saati ile ödüllendirdi.Araban İlçe Halk Kütüphanesinde ders çalışarak (YKS) sınavlarında başarı gösteren öğrencileri makamında kabul ederek kol saati ile ödüllendiren Kaymakam Mutlu, başarılı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın desteğiyle 2021 yılı (YKS) sınavları için İlçe Halk Kütüphanesinde 1 yıl boyunca ders çalışarak başarı gösteren öğrencileri kol saati ile ödüllendirdi.
Araban İlçe Halk Kütüphanesinde ders çalışarak (YKS) sınavlarında başarı gösteren öğrencileri makamında kabul ederek kol saati ile ödüllendiren Kaymakam Mutlu, başarılı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Mutlu, başarılı öğrencilere kendi üniversite öğrenciliği yıllarında yaşadığı anılarından ve kaymakamlık görevi süresince görev yaptığı ilçelerdeki çalışmaları ve faydalı projelerinden bahsetti.
Kaymakam Mutlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ’’Kaymakamlığımıza bağlı Araban İlçe Halk Kütüphanesinde 1 yıl boyunca emek verip ders çalışan öğrencilerimizi her hafta ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Emeklerinin karşılığını alarak hepsinin de birer üniversite öğrencisi olmaya hak kazanmalarından dolayı hediyelerini vererek başarılarının devamını diledik’’ dedi.
Öğrenciler de, İlçe Halk Kütüphanesinde 1 yıl boyunca YKS sınavı için hazırlandıkları süre boyunca kaymakamlığın kendilerine sağladığı destek ve sınav sonunda da kendilerini başarılarından dolayı kol saati ile ödüllendiren Kaymakam Mutlu’ya teşekkür etti.

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