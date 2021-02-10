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Kaymakam Nazlı: "Silifke’nin yolu açık ve güzelliklerle dolu"

10.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Nazlı: "Silifke’nin yolu açık ve güzelliklerle dolu"

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, “Silifke’nin paydaşları ile birlikte Silifke’nin gücünü ortaya koymak bizim işimiz.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, “Silifke’nin paydaşları ile birlikte Silifke’nin gücünü ortaya koymak bizim işimiz. Silifke’nin sahibi hepimiziz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olabilirler. Silifke’nin yolu açık ve güzelliklerle dolu” dedi.
Nazlı, ilçedeki sivil toplum örgütü, siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, herkesin ortak noktasının Silifke olduğunu söyledi. Silifke’yi daha da güzelleştirmek ve ileriye taşımak için güç birliği oluşturacaklarını kaydeden Nazlı, "Marka olan Silifke isminin gerisinden geliyoruz. İsmi değil, Silifke’nin her yönüyle kendisi önde olmalı” ifadelerini kullandı.
Memleket için bir arada olmanın öneminden bahseden Nazlı, “Silifke için yapılacak çok şey var. Silifke’de hayat var. Silifke nefes alıyor. Silifke’nin çok güzel kaynakları var. Tarımı, turizmi, sanayisi her şey yerli yerinde. Bizler de yerel yönetimler olarak Silifke için yapılması gereken, gelişimi için yapılacak ne varsa onun için yoldayız. Uzun ama gelecek vaat eden bir yoldayız. Herkes görevinin bilincinde ve canla başla Silifke için çalışıyor. Çalışıyoruz ve daha da çok çalışacağız. İmkanlarımız yeter artar bile. Silifke, Silifke’ye yeter. Silifke’nin paydaşları ile birlikte Silifke’nin gücünü ortaya koymak bizim işimiz. Sahipsiz Silifke ismi hoşuma gitmiyor. Silifke sahipsiz değildir. Silifke’nin sahibi hepimiziz” diye konuştu.

Kaymakam Nazlı:

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