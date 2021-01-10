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Kaymakam Önal’dan: "Eskişehir’in güçlü bir sanayisi ve OSB’si var”

10.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Önal’dan: "Eskişehir’in güçlü bir sanayisi ve OSB’si var”

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Eskişehir sanayisinin güçlü ve gelişmiş bir yapıya sahip olduğunu kaydederek, “Eskişehir OSB çok önemli firmalar var ayrıca şehrin gelişimine ciddi katkı sağlıyor” dedi.Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Eskişehir sanayisinin güçlü ve gelişmiş bir yapıya sahip olduğunu kaydederek, “Eskişehir OSB çok önemli firmalar var ayrıca şehrin gelişimine ciddi katkı sağlıyor” dedi.
Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Önal, Eskişehir sanayisinden övgüyle bahsetti. Eskişehir’de güçlü bir sanayi altyapısının olduğunu vurgulayan Kaymakam Önal, “Eskişehir sanayisi gerçekten güçlü ve gelişmiş bir yapıya sahip. Eskişehir OSB çok önemli firmalar var. Güçlü bir ihracat yapınız var. Şehrin gelişimine ciddi katkı sağlıyorsunuz. Ayrıca Eskişehir OSB olarak önemli yatırımlara imza atıyorsunuz. Çok modern bir altyapıya sahip OSB’imiz var. Yatırımcının istediği tüm imkanları OSB onlara sunuyor ve sürekli yeni yatırım ve projelerle de bunu desteklediğini görüyoruz” dedi.
Önal, ekonomi ve sanayi yönünden güçlü bir Eskişehir için bundan sonrada kurumsal olarak el birliğiyle çalışmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Küpeli, yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında Kaymakam Önal’a bilgiler verdi. Başkan Küpeli, OSB yönetimi olarak şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini aktararak, yatırım noktasında 2020 yılında yakaladıkları başarıyı 2021 yılında da sürdürmek istediklerini ifade etti. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak kurumlar arası iş birliğini çok önemsediklerini Tepebaşı Kaymakamlığı ile birlikte ilçenin ve şehrin gelişimine katkı sunma noktasında iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Kaymakam Önal’dan:

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