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Kaymakam Onay şehit ailelerini ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 19.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Düzce’nin Gölyaka ilçesine vekil kaymakam olarak atanan Fahri Onay, şehit ailelerini ve ilçede bulunan şehitliği ziyaret etti.Gölyaka ilçesinin yeni Fahri Onay göreve hızlı başladı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesine vekil kaymakam olarak atanan Fahri Onay, şehit ailelerini ve ilçede bulunan şehitliği ziyaret etti.
Gölyaka ilçesinin yeni Fahri Onay göreve hızlı başladı. İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Gölyaka Kaymakam vekilliğine atanan Fahri Onay, ilçede göreve başladığı ilk günlerde şehit ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehit aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Onay, şehit ailelerine her daim yanlarında olduklarını belirterek taleplerini dinledi. Kaymakam Onay ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede bulunan şehitliği ziyaret ederek, eksikliklerin tamamlanması yönünde yetkililere talimat verdi.

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