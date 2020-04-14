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Kaymakam Öner, güvenlik güçlerine teşekkür etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Öner, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma gerekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Öner, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma gerekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür etti. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ve Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik ile bir değerlendirme toplantısı yapan Öner, polisin de jandarmanın da görevini başarı ile gerçekleştirdiğini söyledi.
Burhaniye’de başta polis ve jandarma olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan herkese teşekkür ettiğini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, vatandaşları kurallara uymaya çağırdı. Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile sahillerde piknik yapmanın ve balık tutmanın yasaklandığını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “Vatandaşlarımızın çoğunlukla kurallara uyduklarını görüyorum. Çünkü, bu bahar havasında sahillerimizin boş olduğunu görüyoruz. Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sahillerde piknik yapmak ve balık tutmak yasaklandı. Polis ve jandarmalarımız vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda devamlı uyarıyorlar. İşyerleri ve banka önlerinde de bu konuda denetim yapıyorlar. Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan arkadaşlarımız, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyorlar. Vefa Sosyal Destek Gruplarında polis, jandarma, bekçi, belediye görevlileri, öğretmenler ve imamlar görev yapıyorlar. Başta, polis ve jandarma olmak üzere görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurallara ne kadar çok uyarsak tehlikeyi o kadar çabuk atlatırız diye düşünüyorum” dedi.

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