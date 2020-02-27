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Kaymakam Öner, ilkokul öğrencileri ile kitap okudu

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valiliğince yürütülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında okuma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valiliğince yürütülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında okuma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Kaymakam Öner, yürütülen faaliyetler kapsamında bu haftaki program çerçevesinde beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile Bahçelievler İlkokulunda okuma programına katıldı.
Söz konusu ziyarette öncelikle öğretmenler ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Okuma programının ardından öğrenciler ile sohbetinde boş vakitlerini nasıl değerlendirdiklerini soran Kaymakam Öner, aldığı cevaplardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilere boş vakitlerin ödevleri yaptıktan sonra arta kalan vakitler olduğunu ve bu boş vakitleri arkadaşları ile birlikte bizzat oynayarak, kitap okuyarak ya da herhangi bir sosyal aktivitede bulunarak geçirmelerini tavsiye etti. Okuma programından sonra okul aile birliğinin okul bahçesinde hazırladığı kermese katılan Kaymakam Öner, okul aile birliği yöneticileri ve velilere teşekkür etti. Ailelerin gayretiyle yapılan kermeslerin, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının gelişmesine vesile olduğunu anlattı.

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