Kaymakam Özçelik: “Kadına şiddet, geleneklerimizle asla bağdaşmıyor”

Kaymakam Özçelik başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon izleme, değerlendirme ve şiddet mağduru kadınların korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanması amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Özçelik, koordinasyon toplantısının kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, ayrıca üretilen çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Özçelik, “Ümit ediyoruz ki millet olarak hiçbir şekilde onaylamadığımız, geleneklerimizle asla bağdaşmayan kadına şiddet hadiseleri ülkemizde ve dünyada meydana gelmez" şeklinde konuştu.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda ilçede yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.

Toplantıya Kaymakam Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan ve kurum amirleri katıldı.



