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Kaymakam Özdemir’den denetleme

MALATYA HABERLERİ  | 06.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Kurban Bayramı sonrası dönüş yapan gurbetçi yolcuların kontrollerine bir süre Kaymakam Ahmet Özdemir de katıldı.Kaymakam Ahmet Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelip de geri dönüş yapan sürücüleri kontrol eden güvenlik kuvvetlerini uygulama ve yol kontrol noktalarında denetledi.Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki yolcuların geçmiş bayramını kutlayan Kaymakam Özdemir, sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Kurban Bayramı sonrası dönüş yapan gurbetçi yolcuların kontrollerine bir süre Kaymakam Ahmet Özdemir de katıldı.
Kaymakam Ahmet Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelip de geri dönüş yapan sürücüleri kontrol eden güvenlik kuvvetlerini uygulama ve yol kontrol noktalarında denetledi.
Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki yolcuların geçmiş bayramını kutlayan Kaymakam Özdemir, sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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