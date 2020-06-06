YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

BİTLİS HABERLERİ  | 06.06.2020 09:15 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, şiir yazma yarışmasında Türkiye birincisi olan Tatvan Fen Lisesi öğrencisi Merve Okutan’ı ödüllendirdi.Antalya Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan Merve Okutan’ı makamında kabul eden Kaymakam Özkan, kendisini tebrik etti.

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, şiir yazma yarışmasında Türkiye birincisi olan Tatvan Fen Lisesi öğrencisi Merve Okutan’ı ödüllendirdi.
Antalya Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan Merve Okutan’ı makamında kabul eden Kaymakam Özkan, kendisini tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ve Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Muhammed Şirin Uyanık’ında hazır bulunduğu programda Merve Okutan’a başarılarının devamını dileyen Kaymakam Özkan, elde ettiği önemli başarıdan ötürü öğrenciye tablet bilgisayar hediye etti.
Tatvan Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Muhammed Şirin Uyanık ise Kaymakam Özkan’a içerisinde kendisine ait şiirin bulunduğu "Aşiyan" isimli şiir kitabını hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yeni bir aşk mı doğuyor? Yeni bir aşk mı doğuyor?
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Bitlis Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:41
Öğle
12:15
İkindi
16:09
Akşam
19:40
Yatsı
21:20

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Eren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Deniz Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bitlis'te 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali Çağatay’dan jandarma karakoluna ziyaret

Vali Çağatay’dan jandarma karakoluna ziyaret

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.