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Kaymakam Özkan’dan veda mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 13.06.2020 12:57 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi olarak atanan Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ‘Veda’ mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, veda ziyaretlerinin ardından ‘Veda’ mesajı yayımladı.

Kaymakam Özkan’dan veda mesajı

Tunceli Valisi olarak atanan Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ‘Veda’ mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, veda ziyaretlerinin ardından ‘Veda’ mesajı yayımladı. Veda mesajına "Allah’a ısmarladık Tatvan" diye başlayan Kaymakam Özkan, "30 Kasım 2016 tarihinden bu yana yürüttüğüm Tatvan Kaymakamlığı görevimden 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/273 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valiliğine atanmam nedeniyle Tatvan’dan ayrılıyorum. Bu göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, bakan yardımcılarımıza ve bizden dualarını esirgemeyen büyüklerimize, gerek emirlerinde gerekse birlikte görev yapmaktan onur duyduğum meslek büyüklerimize, meslektaşlarıma ve Bitlis ilimizin çok kıymetli Valisi Oktay Çağatay beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Çok sevdiğim Tatvan İlçemizden hemen ayrılmak durumunda kalmam sebebiyle gerek kurumlarımızı gerekse vatandaşlarımızı ayrı ayrı ziyaret ederek vedalaşma fırsatını maalesef bulamadım” dedi.
Tatvanlılara seslenen Özkan, “Sevgili Tatvanlı hemşerilerim, yaklaşık 4 yıllık görev sürem boyunca, devlet-vatandaş işbirliğini sağlamayı, Kaymakamlığımızın kapısını herkese ardına kadar açık tutmayı, ilçenin sorunlarını etkin, süratli, verimli yöntemlere çözmeyi, kamu kaynaklarını ilçenin önceliklerini gözeterek rasyonel, etkin, verimli kullanmayı, kamu kurum ve kuruluşları arasında uyum, eşgüdüm, koordinasyon ve ortak aklı sağlamayı, ekonomik ve fiziki gelişmenin yanı sıra sosyal ve kültürel dokuyu güçlendirmeyi, ilçede güven ortamını geliştirmeyi, sorunların çözümünde kamu kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan bir ekip çalışmasıyla, elimizden gelenin en iyisini yapmayı temel hedef olarak aldık. Bölgemizin en güzel ilçelerinden birisi olan Tatvan ilçemizde görev yapmaktan, Tatvan’a ve Tatvanlılara hizmet etmekten büyük onur duydum. Bundan böyle de bu güzel ilçemizi daima sevgiyle ve özlemle gönlümde yaşatacağım. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere arz-ı veda ederken; öncelikle bu toprakların bağımsızlığı için, ilelebet istiklali için, esenliği için; bu topraklarda yaşayan insanlarımızın refahı için, mutlulukları için şehit olmuş kıymetli vatan evlatlarımızın yakınları şehit ailelerimiz ve gazilerimizin haklarını helal etmelerini diliyorum. Onlara minnet ve şükran duygularımla veda ediyorum. Görevim süresince Tatvan İlçemize en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti ve çabası içerisindeki çalışmalarımızda, iş birliği, güç birliği, gönül birliği yaptığım kamu kurum ve kuruluş yöneticilerine, her kademedeki çalışma arkadaşlarıma, adli ve askerî erkana, emniyet ve jandarma mensuplarına, güvenlik korucularına, özel sektör temsilcilerine, oda, birlik, sivil toplum kuruluşlarına, esnaflarımıza, basın mensuplarımıza, muhtarlarımıza ve değerli vatandaşlarımıza veda ederken şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için teşekkür eder, haklarını helal etmelerini dileyerek şükranlarımı sunarım. Allah’a ısmarladık" ifadelerine yer verdi.

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