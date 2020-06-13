YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kaymakam Özkan’dan “Veda” ziyaretleri

Kaymakam Özkan’dan “Veda” ziyaretleri

BİTLİS HABERLERİ  | 13.06.2020 09:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Bitlis’in Tatvan ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, veda ziyaretlerine başladı.Veda ziyaretleri kapsamında Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Bitlis’in Tatvan ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, veda ziyaretlerine başladı.
Veda ziyaretleri kapsamında Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya’yı ziyaret eden Kaymakam Özkan, kurum amirleriyle tek tek vedalaştı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kurum amirleri ise Kaymakam Özkan’a tebrik ve başarı dileklerini ilettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Itır Esen'in sevgilisi İşte Itır Esen'in sevgilisi
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Gölcük Yaylası’na konak projesi

Gölcük Yaylası’na konak projesi

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri

Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Bitlis Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
02:51
Sabah
04:40
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:43
Yatsı
21:25

Bitlis Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
L. Hekim Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kaymakam Özkan’dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret

Kaymakam Özkan’dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.