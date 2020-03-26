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Kaymakam Öztürk, sağlık taramasını yerinde inceledi

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, kente girişlerde yapılan sağlık kontrollerini yerinde inceledi.Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki Köprülü Askeri Kontrol Noktasından şehre giriş yapan tüm yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, kente girişlerde yapılan sağlık kontrollerini yerinde inceledi.
Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki Köprülü Askeri Kontrol Noktasından şehre giriş yapan tüm yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor. Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Köprülü bölgesinde sağlık ekiplerince yapılan kontrolleri yerince inceledi. Kente giriş yapan tüm yolcuların sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade eden Kaymakam Öztürk, “Hepimiz bu anlamda seferber olmuş durumdayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, acil olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Evde kalarak hem kendi sağlığınızı koruyun hem de dışarıda bulunan ve sizler için bütün fedakarlıkları yapan kamu çalışanlarına yardımcı olun” dedi.

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