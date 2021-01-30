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Kaymakam Öztürk vatandaşlarla bir araya geldi

30.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi.Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, günlük çalışma yoğunluğu içerisinde, Ergani halkının sorunlarını paylaşmak adına vatandaşlar ve hasta ziyareti gerçekleştiriyor.

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, günlük çalışma yoğunluğu içerisinde, Ergani halkının sorunlarını paylaşmak adına vatandaşlar ve hasta ziyareti gerçekleştiriyor. Kaymakam Öztürk, uzun süredir tedavi gören hasta Fatma Eken’i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve yakınları ile sohbet eden Kaymakam Öztürk, hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgiler alarak, ihtiyaçlarının giderilmesi adına yetkili amirlere talimatta bulundu.
Hasta ve hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Öztürk ve beraberindekilere teşekkür etti.

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