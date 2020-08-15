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Kaymakam Özyiğit’ten COVID-19 denetimi

YALOVA HABERLERİ  | 15.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, ilçe genelinde denetlemelerde bulundu.Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, beraberinde Belediye Başkan Vekili Fevzi Arıcı, meclis üyeleri Bilal Ok ve Ali Saruhan, İlçe Emniyet Amiri Seyid Çoban ve ilgili daire amirleriyle ilçe genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde bulundu.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, ilçe genelinde denetlemelerde bulundu.
Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, beraberinde Belediye Başkan Vekili Fevzi Arıcı, meclis üyeleri Bilal Ok ve Ali Saruhan, İlçe Emniyet Amiri Seyid Çoban ve ilgili daire amirleriyle ilçe genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde bulundu. Özyiğit, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda ikaz etti. Salgın ile mücadelede riayet edilmesi gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatan Kaymakam Özyiğit, “Son günlerdeki vak’a sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vak’a sayısı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

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