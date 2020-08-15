YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Kaymakam Özyiğit’ten COVID-19 denetimi

Kaymakam Özyiğit’ten COVID-19 denetimi

YALOVA HABERLERİ  | 15.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, ilçe genelinde denetlemelerde bulundu.Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, beraberinde Belediye Başkan Vekili Fevzi Arıcı, meclis üyeleri Bilal Ok ve Ali Saruhan, İlçe Emniyet Amiri Seyid Çoban ve ilgili daire amirleriyle ilçe genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde bulundu.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, ilçe genelinde denetlemelerde bulundu.
Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, beraberinde Belediye Başkan Vekili Fevzi Arıcı, meclis üyeleri Bilal Ok ve Ali Saruhan, İlçe Emniyet Amiri Seyid Çoban ve ilgili daire amirleriyle ilçe genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde bulundu. Özyiğit, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda ikaz etti. Salgın ile mücadelede riayet edilmesi gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatan Kaymakam Özyiğit, “Son günlerdeki vak’a sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vak’a sayısı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Daha yeşil bir Ankara

Daha yeşil bir Ankara

Başkan Sandal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Başkan Sandal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Korona virüsle mücadelede yeni yasaklar

Korona virüsle mücadelede yeni yasaklar

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Yalova Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:06
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:08
Yatsı
21:38

Yalova Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Aysu Eczanesi
Merkez
Sibelin Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Çınarcık Eczanesi
Cinarcik
Hastane Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Efsane Başpehlivan, Hersek Sahiline hayran kaldı

Efsane Başpehlivan, Hersek Sahiline hayran kaldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.