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  4. Kaymakam Pazar yerinde megafonla halkı korona virüse karşı uyardı

Kaymakam Pazar yerinde megafonla halkı korona virüse karşı uyardı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçe Kaymakamı Muhammed Kaya eline megafon alarak ilçe pazarında yaptığı anonslarla vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya beraberinde ilçe Emniyet Amiri Enes Dündar ve polisler ile birlikte ilçe pazarını denetlerken, elinde ki megafon aracılığıyla da sık aralıklarla pazarda alışveriş yapan vatandaşları ve esnafları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Balıkesir’in Manyas ilçe Kaymakamı Muhammed Kaya eline megafon alarak ilçe pazarında yaptığı anonslarla vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya beraberinde ilçe Emniyet Amiri Enes Dündar ve polisler ile birlikte ilçe pazarını denetlerken, elinde ki megafon aracılığıyla da sık aralıklarla pazarda alışveriş yapan vatandaşları ve esnafları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Kaymakam Kaya "İlçemiz de salgın tehdit altındadır, lütfen maskelerinizi düzgün olarak takın alış verişinizi yaptıktan sonra da hemen pazar alanından ayrılın. Bu şekilde yaparsak bu salgının önüne geçebiliriz, aksi takdirde kötü sonuçlar doğabilir" anonsu yaptı. Kaymakam Kaya, çarşı içinde ki kahvehaneleri de dolaşarak, kahvede oturanların sosyal mesafeye çok dikkat etmelerini istedi.

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