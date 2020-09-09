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Kaymakam Perçi ve Belediye Başkanı Dölekli yanan evde incelemelerde bulundular

ERZURUM HABERLERİ  | 09.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Erzurum’un Pasinler ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın Pasinler itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.Pasinler ilçesine bağlı merkez Sivas Mahallesinde Harun Yavuz’a ait evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaymakam Perçi ve Belediye Başkanı Dölekli yanan evde incelemelerde bulundular

Erzurum’un Pasinler ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın Pasinler itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.
Pasinler ilçesine bağlı merkez Sivas Mahallesinde Harun Yavuz’a ait evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli yangın yerinde incelemelerde bulundular, evi yanan vatandaşa Kaymakam Kadir Perçi’nin talimatıyla maddi yardım yapıldı.
Öte yandan yanan evin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından yanan ev için inşaat malzemesi yardımında bulunulacağını belirtti.

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