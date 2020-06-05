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Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, hakkında çıkan haberler üzerine avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.Geçtiğimiz günlerde Tosya ilçesiyle ilgili korona virüs hakkında köşe yazısı yazan Gazeteci İzzet Sarı hakkında Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, avukatı aracılığıyla basın yolu ile alenen hakaret suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, hakkında çıkan haberler üzerine avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Tosya ilçesiyle ilgili korona virüs hakkında köşe yazısı yazan Gazeteci İzzet Sarı hakkında Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, avukatı aracılığıyla basın yolu ile alenen hakaret suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kaymakam Deniz Pişkin adına açıklamayı ise Avukatı Temel Eken yaptı. Müvekkili hakkında eleştiri sınırlarının aşılması suretiyle onur, şeref ve saygınlığını hedef alarak, kamu görevlisi aleyhine basın yolu ile alenen hakaret suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Avukat Temel Eken, "Müvekkilimiz Tosya kaymakamı Deniz Pişkin hakkında eleştiri sınırlarının aşılması suretiyle onur, şeref ve saygınlığını hedef alarak, kamu görevlisi aleyhine basın yolu ile alenen hakaret suçu işleyen İzzet Sarı hakkında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkilimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada gecesini gündüzüne katarak Tosya’da vaka bitene kadar salgınla mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Ülke olarak çok zor ve hassas geçen bu süreçte eleştirilere açık olmakla birlikte eleştiri boyutunu aşarak müvekkilimin onur, şeref ve saygınlığını hedef alan asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili hukuki süreci başlatmakta tereddüt edilmeyecektir. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" dedi.

Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

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