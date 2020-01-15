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  4. Kaymakam Pişkin, Kız Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret etti

Kaymakam Pişkin, Kız Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret etti

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede kurs ziyaretleri kapsamında Şekerci ve İrfaniye Kız Kur’an Kurslarını ziyaret etti.Kursiyerlerle bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını soran Tosa Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Müftüsü ve Kur’an Kursu öğreticilerinden kursların durumu hakkında bilgiler aldı.Ziyaretlerinde bütün kursiyerlere Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan kitaplar hediye eden Kaymakam Pişkin, Kur’an Kurslarının ihtiyaçları noktasında ellerindeki imkanları kullanacaklarını belirtti.Kaymakam Deniz Pişkin’e ziyaretinde İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı da eşlik etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede kurs ziyaretleri kapsamında Şekerci ve İrfaniye Kız Kur’an Kurslarını ziyaret etti.
Kursiyerlerle bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını soran Tosa Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Müftüsü ve Kur’an Kursu öğreticilerinden kursların durumu hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretlerinde bütün kursiyerlere Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan kitaplar hediye eden Kaymakam Pişkin, Kur’an Kurslarının ihtiyaçları noktasında ellerindeki imkanları kullanacaklarını belirtti.
Kaymakam Deniz Pişkin’e ziyaretinde İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı da eşlik etti.

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