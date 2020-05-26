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Kaymakam Pişkin kontrol noktalarını denetledi

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin kontrol noktalarında denetleme yapan kolluk güçlerini denetledi.4 günlük Bayram sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkez ve şehrin farklı noktaları ile birlikte Kastamonu yolu ve D-100 Karayolu’nda bulunan kontrol noktalarında görev yapan kolluk güçlerini denetleyen Kaymakam Deniz Pişkin alınan tedbirleri yerinde inceledi.Görev başındaki polis ve jandarma personeli ile bayramlaşan Kaymakam Pişkin tatlı ikram ederek görevlerinde başarılar diledi.Denetlemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya’da korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanmasını ve kolluk güçleri tarafından takibinin yapılmasını hassasiyetle sürdürüyoruz.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin kontrol noktalarında denetleme yapan kolluk güçlerini denetledi.
4 günlük Bayram sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkez ve şehrin farklı noktaları ile birlikte Kastamonu yolu ve D-100 Karayolu’nda bulunan kontrol noktalarında görev yapan kolluk güçlerini denetleyen Kaymakam Deniz Pişkin alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Görev başındaki polis ve jandarma personeli ile bayramlaşan Kaymakam Pişkin tatlı ikram ederek görevlerinde başarılar diledi.
Denetlemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya’da korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanmasını ve kolluk güçleri tarafından takibinin yapılmasını hassasiyetle sürdürüyoruz. Bugün de gerek D-100 karayolu üzerinde ve ilçe merkezinde, gerekse muhtelif grup köy yolları ve Kastamonu yolu üzerindeki kontrol noktalarımızı ziyaret ederek 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetimlerimizi yaptık. Bu vesileyle kontrol noktalarında uzun zamandır 24 saat esasına göre fedakarca görev yapan 200’e yakın polis ve jandarma personelimizle bayramlaştık; tatlı ikramında bulunduk” diye konuştu.

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