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Kaymakam Pişkin, muhtarlarla bir araya geldi

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.05.2020 10:03 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüse ilişkin mahalle muhtarlarıyla durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Korona virüs salgın hastalığı ve ilçedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, muhtarlarla bir araya geldi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüse ilişkin mahalle muhtarlarıyla durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Korona virüs salgın hastalığı ve ilçedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarları bilgilendiren Kaymakam Pişkin, talep ve sorunlarını dinledi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Mahalle Muhtarlarımız ile durum değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda, korona virüs salgını ile ilgili ilçemizdeki son durumu değerlendirdikten sonra muhtarlarımızın süreçte daha aktif rol almaları noktasında beklentilerimizi ve onların bu anlamda karşılaştıkları sıkıntıları ele aldık” diye konuştu.
Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığındaki toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş ve mahalle muhtarları katıldı.

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