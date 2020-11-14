YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Pişkin, Ney kursunu ziyaret etti

Kaymakam Pişkin, Ney kursunu ziyaret etti

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.11.2020 20:35 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ilk defa açılan ney kursunu ziyaret etti.Tosya Gençlik Merkezi’nin hizmete girmesinin ardından gençlere yönelik çalışmalar da başladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ilk defa açılan ney kursunu ziyaret etti.
Tosya Gençlik Merkezi’nin hizmete girmesinin ardından gençlere yönelik çalışmalar da başladı. Gençler için sanatsal ve eğitici kursları açmayı planlayan Tosya Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi alanlarına yönelik kursları vakit kaybetmeden açmaya başladı. Tosya’da ilk defa ney kursu açan Gençlik Merkezi, açtığı kurs ile de gençlerin dikkatini çekmeyi başardı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ney kursunu ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kursiyerlerle bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.
Neyi olmayanlara ney hediye eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kurslara yenilerinin ekleneceğini söyledi. Kaymakam Deniş Pişkin ziyarette yaptığı konuşmada, “Israrlı çabalarımız sonucu ilçemize kazandırdığımız Gençlik Merkezi, artık kuruluş amacına uygun bir şekilde gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Bugün Merkezimiz bünyesinde açılan Ney Kursunu ziyaret ederek kursiyerlerimizle sohbet ettik. Ney’i olmayan kursiyerlerimize Tosya Kaymakamlığı olarak Ney hediye ettik. İngilizce, gitar, bağlama, ebru, ney ve voleybol branşlarında başlayan kurslarımıza birkaç hafta içerisinde filografi, resim, kese kuşak dokuma, satranç, hat sanatı, badminton ve işaret dili kurslarını da ekleyeceğiz” dedi.
Kaymakam Pişkin, ziyarette kursiyerlerin çaldığı ney dinletisinden dinledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/

Kastamonu Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:25
Öğle
12:34
İkindi
15:09
Akşam
17:34
Yatsı
18:57

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Emin Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.