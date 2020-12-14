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Kaymakam Sağlam’dan filyasyon ekibine gece ziyareti

MANİSA HABERLERİ  | 14.12.2020 11:59 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki filyasyon ekibini gece ziyaret eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ekibini ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili Sağlık Müdürü Dr.

Kaymakam Sağlam’dan filyasyon ekibine gece ziyareti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki filyasyon ekibini gece ziyaret eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ekibini ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç’ten ve ekipte görevli personelden bilgi aldı.
Kaymakamı Sağlam, “27 ekip, 54 personel ile 7/24 korona virüs ile mücadelede salgının başlangıcından beri gayretli ve özverili bir şekilde görevinizi yerine getirmeye devam ediyorsunuz. Salgında en büyük yükün sağlık personelinin omuzlarında olduğunu biliyoruz. Tespitten tedaviye, salgında görev alan tüm sağlık personelimize bu gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm imkanlarımızla yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Saat gecenin 23.30’u olmasına rağmen yaptığınız bu kararlı mücadelenin sonunda inşallah bu zorlu süreci başarıyla aşacağız.” dedi.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç ise, “İlçe Kaymakamımıza yapmış olduğu bu ziyaretten ve başından beri verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Filyasyon ekibimiz, hastalığa yakalananları ve temaslı olanları kontrol altında bulundurarak vaka artışını önlemek için gece gündüz, bire bir iletişim kurarak faaliyetlerine devam ediyor. En büyük arzumuz, bu hastalığın bir an önce kontrol altına alınması.” diye konuştu.

Kaymakam Sağlam’dan filyasyon ekibine gece ziyareti

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