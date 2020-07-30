YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Sağlam’dan, şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

Kaymakam Sağlam’dan, şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.07.2020 17:46 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam Kurban Bayramı dolayısıyla önce şehit ve gazi ailelerini daha sonra da şehit mezarlarını ziyaret etti.Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, bayram ziyaretleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit ailelerinin ve gazilerin bayramlarını kutladı.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam Kurban Bayramı dolayısıyla önce şehit ve gazi ailelerini daha sonra da şehit mezarlarını ziyaret etti.
Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, bayram ziyaretleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit ailelerinin ve gazilerin bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde Kaymakam Sağlam’a Cide İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emre Mutlu, İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Öztürk, Askerlik Şube Başkan Duran Akkanoğlu ve İlçe Müftüsü Hasan Rami Kara eşlik etti. Ziyaretlerde konuşan Kaymakam Sağlam, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehit aileleri bizlere emanet, biz kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görev. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum. Hepsine şükran borçluyuz, şehitlerimizin mekanları cennet olsun” dedi.
Kaymakam Ömer Sağlam Covid 19 salgını nedeniyle, şehit aileleri ve gazilere maske, kolonya ve bayram çikolatası hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Kastamonu Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:31
Öğle
12:56
İkindi
16:52
Akşam
20:12
Yatsı
21:51

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şehit polisin Tosya’daki baba ocağına Vali Avni Çakır’dan taziye ziyareti

Şehit polisin Tosya’daki baba ocağına Vali Avni Çakır’dan taziye ziyareti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Mhp’lı Adaylar İnebolu’yu Ziyaret Etti

Mhp’lı Adaylar İnebolu’yu Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.