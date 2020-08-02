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Kaymakam Sağlam’dan, şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bayramlaştı.Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, bayram ziyaretleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit ailelerinin ve gazilerin bayramlarını kutladı.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bayramlaştı.
Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, bayram ziyaretleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit ailelerinin ve gazilerin bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde Kaymakam Sağlam’a Cide İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emre Mutlu, İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Öztürk, Askerlik Şube Başkan Duran Akkanoğlu ve İlçe Müftüsü Hasan Rami Kara eşlik etti. Cide’de bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip, ailelerinin bayramlarını kutlayan Kaymakam Sağlam, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehit aileleri bizlere emanet, biz kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görev. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum. Hepsine şükran borçluyuz, şehitlerimizin mekanları cennet olsun” dedi.
Kaymakam Ömer Sağlam Covid 19 salgını nedeniyle, şehit aileleri ve gazilere maske, kolonya ve bayram çikolatası hediye etti.

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