Kaymakam Şahin, Aydın Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’e, Aydın Ticaret Borsası’na yaptığı ziyarette Başkan Fevzi Çondur tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in Aydın Ticaret Borsası’na gerçekleştirdiği ziyarette kendilerini Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Aydın’ın sosyal ve ekonomik yapısı hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulan ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından borsa faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Aydın’ın kalkınması ve marka şehir olması hususunda Aydın Ticaret Borsası olarak özverili bir çalışma sergilediklerini ifade eden Çondur, Aydın Ticaret Borsası’nın her zaman kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Bereketli ve verimli toprak yapısına sahip olan Aydın ilinin tarımsal üretimde ülke ekonomisine katkılarının konuşulduğu ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’e Aydın ilinin kalkınması adına gerçekleşecek olan projelerde birlikte hareket etmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Ticaret Borsası ile birlikte ortak çalışmalarda yer alıyor olmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek beraberinde Aydın Ticaret Borsası’nın gerçekleştirmiş oldukları faaliyet ve çalışmaları için de tebrik etti.

.Ziyaretin sonunda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’e Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı

A.Bahri Erdel tarafından Aydın İnciri, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından plaket takdim edildi.

